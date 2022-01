Matteo Berrettini-De Minaur | ATP Cup 2022 | orario | tv | streaming | programma Italia-Australia

(Di sabato 1 gennaio 2022) Abbiamo ancora negli occhi quelle lacrime strazianti.sta disputando una partita straordinaria contro Alexander Zverev alle ATP Finals di Torino, poi improvvisamente una fitta agli addominali ed un dolore lacerante: il romano è costretto al ritiro dal match e dall’intera competizione. Un mese e mezzo dopo il romano è pronto a tornare in campo nella ATP Cup. L’infortunio, per fortuna, non si è rivelato grave, dunque il n.7 del mondo ha potuto svolgere una regolare preparazione invernale. Certo, le incognite non mancano sulla condizione attuale e potranno venire sciolte solo dal riscontro inappellabile del campo. L’inizio di stagione per il portacolori del Bel Paese sarà tutt’altro che agevole, perché affronterà l’no Alex De, n.34 del ranking ATP. Si tratta di un ...

L'Italia si presenta in formazione tipo, ovvero con i suoi due top ten della classifica mondiale,e Jannik Sinner, più Simone Bolelli e Fabio Fognini pronti a giocare il doppio (ma ...L'Italia si presenta in formazione tipo, ovvero con i suoi due top ten della classifica mondiale,e Jannik Sinner, piu' Simone Bolelli e Fabio Fognini pronti a giocare il doppio (ma ...Andiamo qui di seguito a scoprire com'è la situazione dei precedenti dei giocatori italiani che si trovano a disputare l'ATP Cup e che, domani mattina (in Italia), sfideranno l'Australia come debutto ...In Australia terza edizione dell'Atp Cup da oggi al 9 gennaio. L'Italia, dopo la sconfitta in finale con la Russia nel 2021, si presenta ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni di vittoria, con ...