Matrix Resurrections di Lana Wachowski è il film da vedere nel weekend (Di sabato 1 gennaio 2022) 22 anni dopo… È arrivato finalmente Matrix Resurrections. Tornano Neo (Keanu Reeves). Trinity (Carrie-Ann Moss). Morpheus e l’agente Smith (entrambi con un volto nuovo). 22 anni dopo Matrix (la rivoluzione). I sequel arrivarono nel 2003: Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. Sono tornati! Dal primo gennaio 2022 arriva nei cinema italiani l’attesissimo Matrix Resurrections, quarto capitolo della saga iniziata nel 1999. 22 anni dopo Keanu Reeves (57 anni), Carrie-Ann Moss (54) e la regista Lana Wachoski (prima era Larry) l’hanno presentato così, sul red carpet della premiere a San Francisco. Foto Getty Matrix Resurrections: il trailer Matrix Resurrections uscita in Italia: preparati ... Leggi su amica (Di sabato 1 gennaio 2022) 22 anni dopo… È arrivato finalmente. Tornano Neo (Keanu Reeves). Trinity (Carrie-Ann Moss). Morpheus e l’agente Smith (entrambi con un volto nuovo). 22 anni dopo(la rivoluzione). I sequel arrivarono nel 2003:Reloaded eRevolutions. Sono tornati! Dal primo gennaio 2022 arriva nei cinema italiani l’attesissimo, quarto capitolo della saga iniziata nel 1999. 22 anni dopo Keanu Reeves (57 anni), Carrie-Ann Moss (54) e la registaWachoski (prima era Larry) l’hanno presentato così, sul red carpet della premiere a San Francisco. Foto Getty: il traileruscita in Italia: preparati ...

Advertising

RedCapes_it : Matrix Resurrections di Lana Wachowski – Dopo tanti anni, tornare dove tutto è iniziato? | Recensione… - heartlessfred : io ho iniziato il 2022 vedendo Matrix Resurrections baci ???????? #Matrix - giuseppecorona : @fasulo_antonio Si, soprattutto se andrai a vedere Matrix Resurrections il primo gennaio... - maponi : RT @barbaracarfagna: “The worse we treat you. The more we manipulate you. The more energy we produce. Peggio ti trattiamo più ti manipoliam… - rdndnl : RT @barbaracarfagna: “The worse we treat you. The more we manipulate you. The more energy we produce. Peggio ti trattiamo più ti manipoliam… -