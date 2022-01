Lo Celso per Kulusevsky: Il Tottenham tenta la Juventus (Di sabato 1 gennaio 2022) Fabio Paratici e la Juventus potrebbe presto ritrovarsi per una importante operazione di mercato. L’ex ds dei bianconeri, ora al Tottenham, avrebbe chiesto alla sua ex squadra il cartellino di Dejan Kulusevsky in cambio di quello di Giovanni Lo Celso. Da capire se esistono i margini per una trattativa. Lo Celso per Kulusevsky: Juve e Tottenham lavorano allo scambio? Gli Spurs vogliono regalare al loro tecnico Antonio Conte un rinforzo importante nel reparto offensivo, e lo svedese della Juventus, che proprio Paratici portò a Torino due stagioni fa per 40 milioni strappandolo alla concorrenza dell’Inter, è ritenuto quello giusto. Per convincere i vertici bianconeri a cederlo, pare intenzionato ad offrire in cambio Lo Celso, pagato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 gennaio 2022) Fabio Paratici e lapotrebbe presto ritrovarsi per una importante operazione di mercato. L’ex ds dei bianconeri, ora al, avrebbe chiesto alla sua ex squadra il cartellino di Dejanin cambio di quello di Giovanni Lo. Da capire se esistono i margini per una trattativa. Loper: Juve elavorano allo scambio? Gli Spurs vogliono regalare al loro tecnico Antonio Conte un rinforzo importante nel reparto offensivo, e lo svedese della, che proprio Paratici portò a Torino due stagioni fa per 40 milioni strappandolo alla concorrenza dell’Inter, è ritenuto quello giusto. Per convincere i vertici bianconeri a cederlo, pare intenzionato ad offrire in cambio Lo, pagato ...

