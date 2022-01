La destra francese al voto con molti nomi ma senza unità E Macron ne approfitta

Leggi su panorama

(Di sabato 1 gennaio 2022) È già entrata nel vivo la campagna per le presidenziali francesi e oltre al Presidente, che vuole un secondo mandato, in campo per la corsa all’Eliseo troviamo ancora Marine Le Pen, stavolta però insidiata ada un’altra amazzone: la neoeletta leader dei Republicains, Valérie Pécresse, considerata l’ala gollista e «moderata» della droit. A sua volta, la prima donna dia correre per la presidenza è tallonata dal giornalista indipendente Eric Zemmour, intorno al cui Partito - dal nome assai evocativo: Reconquête («Riconquista»)- si saldano le anime più irrequiete di Francia. In ogni caso per Emmanuel, reduce dal viaggio trionfale nel Golfo Persico nel quale ha incassato diciannove miliardi di euro di commesse a vantaggio dell’industria bellica transalpina, le prossime elezioni non saranno ...