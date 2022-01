Kjaer: «Eriksen è stato la mia terapia. Il calcio, per me, è diventato secondario» (Di sabato 1 gennaio 2022) Il difensore del Milan, Simon Kjaer si racconta in un’intervista a The Guardian, che lo ha premiato giocatore dell’anno 2021. Ha parlato di Eriksen: fu lui il primo a soccorrerlo, quando l’ex calciatore dell’Inter si accasciò al suolo durante gli Europei. «Il campo di calcio è il posto in cui mi sento più a mio agio. Quando succedono cose come quella capitata a Eriksen, le porti con te per il resto della tua vita. Ma si impara da questo e forse mi permette anche di giocare un calcio migliore di prima. Mi diverto, ma sono più rilassato. Amo giocare a calcio, è sempre stato così, ma davanti a me non ho altri 10 anni e quindi devo apprezzare il tempo che mi rimane. Sono onorato e grato per gli attestati di stima, ma lo ripeto sempre, la mia reazione è stata impulsiva e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 gennaio 2022) Il difensore del Milan, Simonsi racconta in un’intervista a The Guardian, che lo ha premiato giocatore dell’anno 2021. Ha parlato di: fu lui il primo a soccorrerlo, quando l’ex calciatore dell’Inter si accasciò al suolo durante gli Europei. «Il campo diè il posto in cui mi sento più a mio agio. Quando succedono cose come quella capitata a, le porti con te per il resto della tua vita. Ma si impara da questo e forse mi permette anche di giocare unmigliore di prima. Mi diverto, ma sono più rilassato. Amo giocare a, è semprecosì, ma davanti a me non ho altri 10 anni e quindi devo apprezzare il tempo che mi rimane. Sono onorato e grato per gli attestati di stima, ma lo ripeto sempre, la mia reazione è stata impulsiva e ...

