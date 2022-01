Insigne bilancio del 2021: “Che soddisfazione la Coppa” (Di sabato 1 gennaio 2022) Lorenzo Insigne traccia un bilancio del 2021. Il capitano del Napoli sui social ricorda con grande entusiasmo la vittoria degli Europei con l’Italia. Una grandissima soddisfazione per Insigne la vittoria del campionato europeo di calcio con l’Italia, in cui ha segnato ache quel gol bellissimo al Belgio. Al termine del 2021 e con il 2022 appena cominciato Insigne sui social scrive: “Quest’anno giunge al termine con i suoi alti e i suoi bassi per tutti.. Ho realizzato un sogno che mi resterà dentro per sempre, alzare quella Coppa è stato per me e per i miei compagni un’emozione indescrivibile soprattutto in un momento in cui il mondo intero viveva e purtroppo continuiamo a vivere un momento particolare, un momento difficile.. Momenti che mi auguro in ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 gennaio 2022) Lorenzotraccia undel. Il capitano del Napoli sui social ricorda con grande entusiasmo la vittoria degli Europei con l’Italia. Una grandissimaperla vittoria del campionato europeo di calcio con l’Italia, in cui ha segnato ache quel gol bellissimo al Belgio. Al termine dele con il 2022 appena cominciatosui social scrive: “Quest’anno giunge al termine con i suoi alti e i suoi bassi per tutti.. Ho realizzato un sogno che mi resterà dentro per sempre, alzare quellaè stato per me e per i miei compagni un’emozione indescrivibile soprattutto in un momento in cui il mondo intero viveva e purtroppo continuiamo a vivere un momento particolare, un momento difficile.. Momenti che mi auguro in ...

