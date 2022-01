Il terzino sinistro può arrivare dalla Premier: è duello con l’Inter (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Napoli ha iniziato la stagione 2021-22 con l’obiettivo di agguantare la Champions League, sfiorata sul finire della passata stagione. Gli azzurri però hanno stupito tutti in questi primi mesi, imponendosi come una delle squadre più forti del campionato e candidandosi ad una lotta per il vertice. Complice una serie di infortuni e un calo di lucidità, gli uomini di Spalletti sono ora al terzo posto dopo aver raggiunto anche la vetta. L’obiettivo è ampiamente alla portata della rosa che, comunque, Giuntoli ha intenzione di puntellare nella sessione invernale di calciomercato. Oltre alle voci che vedrebbero ormai ai dettagli l’accordo per il centrale Tuanzebe, pare che Giuntoli stia cercando anche un altro profilo. Trattasi del terzino sinistro, lacuna ormai pluriennale che però va ormai colmata. Stando a quanto riportato da Niccolò ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Napoli ha iniziato la stagione 2021-22 con l’obiettivo di agguantare la Champions League, sfiorata sul finire della passata stagione. Gli azzurri però hanno stupito tutti in questi primi mesi, imponendosi come una delle squadre più forti del campionato e candidandosi ad una lotta per il vertice. Complice una serie di infortuni e un calo di lucidità, gli uomini di Spalletti sono ora al terzo posto dopo aver raggiunto anche la vetta. L’obiettivo è ampiamente alla portata della rosa che, comunque, Giuntoli ha intenzione di puntellare nella sessione invernale di calciomercato. Oltre alle voci che vedrebbero ormai ai dettagli l’accordo per il centrale Tuanzebe, pare che Giuntoli stia cercando anche un altro profilo. Trattasi del, lacuna ormai pluriennale che però va ormai colmata. Stando a quanto riportato da Niccolò ...

Rioda_dr : la cosa bella di tuanzebe é che sa fare il terzino destro e non lo fa nemmeno male, abbiamo già più varietà ma ciò… - ALamentiis : @stefzoc @sscnapoli 'Terzino sinistro'... che strana parola è mai questa? Mai sentita - Pako_sanse : RT @giovacerlisio: Auguri a tutti! Che quest'anno possa portarvi tante gioie e un terzino sinistro al Napoli. - BisInterista : RT @DomPepeLiberato: Spero di non chiedere troppo, non sia mai. Adesso che abbiamo un mese intero a disposizione, riusciremo a prendere un… - stefmess81 : @DiMarzio @sscnapoli @SkySports @SkySport @ManUtd Ok adesso stiamo bene così. Non sia mai prendessimo anche un terzino sinistro -