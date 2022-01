Fortorina | auto fuori strada | giovane ferito

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidentele nella serata di ieri, l’ultimo giorno del 2021 sullain città. Unalla guida di un’vettura, una Toyota ha perso il controllo dell’che è uscitaed è andata a sbattere contro il guardrail. Ilè stato trasportato in Ospedale al San Pio per accertamenti. Sul posto sono intervenuti oltre al personale del 118, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale e la Polizia per i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.