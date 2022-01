Festeggia Capodanno sparando colpi con una scacciacani, bloccato dalla polizia (Di sabato 1 gennaio 2022) ANCONA - Spara colpi con la scacciacani per Festeggiare Capodanno . Non pago, ha fatto sparare ancche gli amici che erano con lui. Sorpreso dalla polizia in piazza del Plebiscito, ad Ancona , adesso ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 1 gennaio 2022) ANCONA - Sparacon laperre. Non pago, ha fatto sparare ancche gli amici che erano con lui. Sorpresoin piazza del Plebiscito, ad Ancona , adesso ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Capodanno nel mondo, da New York a Rio de Janeiro si festeggia l'anno nuovo #capodanno - paul_moon : RT @alexandre19935: Buonasera Amici miei, ho intenzione di infrangere di nuovo i codici che fanno parte della nostra cultura e della nostra… - ZorzandosW : RT @salvatrash1: Giacomo Urtis che festeggia il capodanno nella casa del gieffe per il secondo anno consecutivo nessuno come lui #GFVip - jemster40 : RT @alexandre19935: Buonasera Amici miei, ho intenzione di infrangere di nuovo i codici che fanno parte della nostra cultura e della nostra… - drewsmemories : RT @salvatrash1: Giacomo Urtis che festeggia il capodanno nella casa del gieffe per il secondo anno consecutivo nessuno come lui #GFVip -