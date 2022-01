Discorso Mattarella, Brunetta: “Parole sincere, non retoriche, essenziali” (Di sabato 1 gennaio 2022) ROMA – “Grazie, presidente Mattarella. Grazie per le sue Parole sincere, non retoriche, essenziali. Ci ha ricordato in pochi minuti i fondamentali della nostra comunità, il valore della responsabilità, dell’unità nazionale e della coesione. Ha chiarito, ancora una volta, come i vaccini abbiano salvato e stiano salvando migliaia di vite. Un’opportunità che è offensivo sprecare”. Lo afferma sui social il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta. E aggiunge: “Grazie, presidente, per aver usato Parole chiarissime sui nostri doveri, oltre gli egoismi. Grazie per aver citato il professor Pietro Carmina e la sua accorata esortazione ai giovani: ‘Voi non siete il futuro, siete il presente’. Ecco, presidente Mattarella, il suo è stato uno ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 gennaio 2022) ROMA – “Grazie, presidente. Grazie per le sue, non. Ci ha ricordato in pochi minuti i fondamentali della nostra comunità, il valore della responsabilità, dell’unità nazionale e della coesione. Ha chiarito, ancora una volta, come i vaccini abbiano salvato e stiano salvando migliaia di vite. Un’opportunità che è offensivo sprecare”. Lo afferma sui social il ministro della pubblica amministrazione, Renato. E aggiunge: “Grazie, presidente, per aver usatochiarissime sui nostri doveri, oltre gli egoismi. Grazie per aver citato il professor Pietro Carmina e la sua accorata esortazione ai giovani: ‘Voi non siete il futuro, siete il presente’. Ecco, presidente, il suo è stato uno ...

