Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend del 1-2 gennaio 2022: eventi, mostre, musei e concerti in programma (Di sabato 1 gennaio 2022) Sabato 1 gennaio e domenica 2 gennaio: questo è il primo weekend del 2022, ma anche l’ultimo in zona bianca, perché da lunedì il Lazio passera in zona gialla, con nuove restrizioni. Cosa fare dunque in questo weekend, ovviamente rispettando tutte le norme di sicurezza anti-Covid? Siamo ancora in clima prettamente festivo: oggi è Capodanno e, in attesa dell’Epifania, ci sono ancora molti eventi in programma in queste giornate. Possiamo quindi approfittare di mostre e musei, spesso gratuiti, oppure di spettacoli teatrali o musicali, che in questo periodo offrono cartelloni davvero interessanti. Purtroppo in molti luoghi sono stati vietati i mercatini e le fiere, almeno in questi giorni, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 gennaio 2022) Sabato 1e domenica 2: questo è il primodel, ma anche l’ultimo in zona bianca, perché da lunedì ilpassera in zona gialla, con nuove restrizioni.dunque in questo, ovviamente rispettando tutte le norme di sicurezza anti-Covid? Siamo ancora in clima prettamente festivo: oggi è Capodanno e, in attesa dell’Epifania, ci sono ancora moltiinin queste giornate. Possiamo quindi approfittare di, spesso gratuiti, oppure di spettacoli teatrali o musicali, che in questo periodo offrono cartelloni davvero interessanti. Purtroppo in molti luoghi sono stati vietati i mercatini e le fiere, almeno in questi giorni, ...

