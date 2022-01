Botti, a fuoco tenda a Salerno: incendio in palazzo (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Danni sono stati provocati dall’esplosione di Botti a Salerno. In particolare, in via Cassese ha preso fuoco una tenda all’ultimo piano di un palazzo, generando un incendio per fortuna senza conseguenze per le persone. In via Valerio Laspro, invece, l’esplosione di un petardo ha provocato il danneggiamento di cinque veicoli mentre in via Capone è stato danneggiato un portone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Danni sono stati provocati dall’esplosione di. In particolare, in via Cassese ha presounaall’ultimo piano di un, generando unper fortuna senza conseguenze per le persone. In via Valerio Laspro, invece, l’esplosione di un petardo ha provocato il danneggiamento di cinque veicoli mentre in via Capone è stato danneggiato un portone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

