ATP Cup 2022, programma 2 gennaio: orari, guida tv, ordine di gioco partite, streaming (Di sabato 1 gennaio 2022) Si disputerà domani la seconda giornata dell’ATP Cup 2022. Si partirà a mezzanotte (ora italiana) con Canada-Usa e Russia-Francia, mentre a seguire (non prima della 7.30) si scontreranno l’Italia con l’Australia e la Germania con la Gran Bretagna. Il primo match ad andare in scena alla Ken Rosewall Arena sarà quello tra Russia e Francia. La squadra uscita vincitrice dall’ultima Coppa Davis dovrà fare a meno di Andrey Rublev, Karen Khachanov e Aslan Karatsev e quindi non avrà di certo vita facile contro un gruppo che si presenta al via con dei giocatori molto solidi: Ugo Humbert e Arthur Rinderknech in singolare e la probabile coppia Nicolas Mahut-Rinderkneck in doppio. L’incertezza regna sovrana anche nello scontro della Qudos Bank Arena tra Canada e USA. Anche in questo caso la contesa si preannuncia davvero equilibrata ed ecco che il doppio potrebbe risultare ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) Si disputerà domani la seconda giornata dell’ATP Cup. Si partirà a mezzanotte (ora italiana) con Canada-Usa e Russia-Francia, mentre a seguire (non prima della 7.30) si scontreranno l’Italia con l’Australia e la Germania con la Gran Bretagna. Il primo match ad andare in scena alla Ken Rosewall Arena sarà quello tra Russia e Francia. La squadra uscita vincitrice dall’ultima Coppa Davis dovrà fare a meno di Andrey Rublev, Karen Khachanov e Aslan Karatsev e quindi non avrà di certo vita facile contro un gruppo che si presenta al via con dei giocatori molto solidi: Ugo Humbert e Arthur Rinderknech in singolare e la probabile coppia Nicolas Mahut-Rinderkneck in doppio. L’incertezza regna sovrana anche nello scontro della Qudos Bank Arena tra Canada e USA. Anche in questo caso la contesa si preannuncia davvero equilibrata ed ecco che il doppio potrebbe risultare ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sport risultati e news 1° gennaio in DIRETTA: iniziati Dakar Tour de Ski e ATP Cup - #Sport #risultati… - zazoomblog : Berrettini-De Minaur ATP Cup 2022: orario tv streaming programma Italia-Australia - #Berrettini-De #Minaur #2022:… - TennisWorldit : Atp Cup - Stefanos Tsitsipas salta il debutto per infortunio. Polonia 'fortunata' - TramoMario : - OhBryanTiLanci : @fxIsegxd Non penso potesse dire “non ho recuperato del tutto e l’ATP cup non vale il rischio, quindi faccio solo p… -