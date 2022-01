A 105 anni stabilisce il record mondiale di corsa sui 100 metri | la storia di Julia “l’Uragano”

(Di sabato 1 gennaio 2022) Ha dell’incredibile ladiHawkins, soprannominata “Hurricane”, che nonostante l’età ha stabilito ilfemminile didi categoria sui 100. Glisono 105 ma, dopo questo, non vede l’ora di correre verso un nuovo traguardo.diper, atleta di 105, come riportato da USA TODAY che l’ha intervistata, è nativa della Louisiana e ora è in pensione, dopo aver lavorato come educatrice durante la sua vita. La Hawkins ha cominciato a gareggiare nei 100alla veneranda età di 100. Prima dei 100 ...

Advertising

Ema_Cosenza : Alba Parietti mi farà sesso fino a 105 anni credo #LAnnoCheVerrà - loris_assi : Età (anni e giorni) dei calciatori + giovani che hanno fatto 100 gol in Serie A (esordio dopo il 1980): 25 27… - MarcoDreosto : RT @MarcoDreosto: Dopo 2 anni e mezzo da Europarlamentare, è il momento di fare un bilancio di metà mandato: ??Partecipazione ai voti: 99,2… - MarcoTognini : RT @MarcoDreosto: Dopo 2 anni e mezzo da Europarlamentare, è il momento di fare un bilancio di metà mandato: ??Partecipazione ai voti: 99,2… - MarcoDreosto : Dopo 2 anni e mezzo da Europarlamentare, è il momento di fare un bilancio di metà mandato: ??Partecipazione ai voti… -

Ultime Notizie dalla rete : 105 anni

Cronache Maceratesi

In totale le terze dosi inoculate in regione sono arrivate a.157, mentre le vaccinazioni tra ... Terza dose al momento particolarmente 'gradita' nella fascia tra i 40 e 49, con 419 richiami ...... "i nostri auguri sono per i lavoratori del mondo della musica che hanno passatodifficili" (... Daniele Battaglia di Radioè uno degli speaker radiofonici che accompagna la conduttrice nella ...Record mondiale di corsa per Julia, atleta di 105 anni. Julia, come riportato da USA TODAY che l’ha intervistata, è nativa della Louisiana e ora è in pensione, dopo aver lavor ...Un nuovo anno di sport: l’Italia saluta Valentino Rossi e Federica Pellegrini e si affida a Bagnaia e Pilato. Poi la Ferrari al bivio, gli Europei di basket, il ciclismo con il 105° Giro d’Italia e i ...