Risate, memoria e curiosità: i cinque migliori podcast del 2021 da recuperare durante le feste (Di venerdì 31 dicembre 2021) 7 milioni nel 2019, 8,5 milioni nel 2020 e 9,3 milioni nel 2021. Stando ai dati Ipsos la platea degli ascoltatori di podcast in Italia cresce ma non esplode. Anzi, ormai sembra che si sia formato un pubblico molto attento a questo settore che è alla continua ricerca di nuovi titoli per riempire gli spazi della giornata dedicati all’ascolto. Tra progetti più o meno a costo zero e grandi produzioni, anche nel 2021 le cose da ascoltare non sono mancate. Qui ne abbiamo raccolte un po’ che potete riprendere con calma durante queste feste. Cachemire, un podcast morbidissimo Se pensate che il fenomeno comico dell’anno sia stato Lol – Chi ride è fuori, vi siete persi Chachemire – Un podcast morbidissimo. I due format hanno in comune solo una cosa: Luca Ravenna. Il ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) 7 milioni nel 2019, 8,5 milioni nel 2020 e 9,3 milioni nel. Stando ai dati Ipsos la platea degli ascoltatori diin Italia cresce ma non esplode. Anzi, ormai sembra che si sia formato un pubblico molto attento a questo settore che è alla continua ricerca di nuovi titoli per riempire gli spazi della giornata dedicati all’ascolto. Tra progetti più o meno a costo zero e grandi produzioni, anche nelle cose da ascoltare non sono mancate. Qui ne abbiamo raccolte un po’ che potete riprendere con calmaqueste. Cachemire, unmorbidissimo Se pensate che il fenomeno comico dell’anno sia stato Lol – Chi ride è fuori, vi siete persi Chachemire – Unmorbidissimo. I due format hanno in comune solo una cosa: Luca Ravenna. Il ...

Advertising

ZenChiCaGi : @AndreaCannavo10 @BELLIPRODUCTION Vabbè metti che sbatte la testa, perde la memoria, ricorda solo i mesi nella casa… - inviaggiosempre : RT @Rache_le73: Io per la centesima volta mi guardo ...non ci resta che piangere...e anche se so tutte le battute a memoria mi sganascio co… - sonospento : @LaBombetta76 L'unica cosa ke sono riusciti a linkarmi è una raccomandazione di OMS a 'sospendere' altre campagne v… - Nerys__ : @DANIELEALOFAN Ehheh, solo saprai a memoria! Grazie, buone risate a te, Daniele! - Rache_le73 : Io per la centesima volta mi guardo ...non ci resta che piangere...e anche se so tutte le battute a memoria mi sgan… -