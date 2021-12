Quirinale: Toti, 'Berlusconi verifichi bene rischi, una risorsa come Draghi va utilizzata' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic (Adnkronos) - Sarebbe Draghi il presidente della Repubblica ideale? "Ha tutte le qualità per esserlo" ed è "sicuramente una possibile scelta di grande qualità, dopodiché non basta la qualità ma ci dev'essere la convergenza di tanti partiti e la messa in sicurezza di altre istituzioni, come Palazzo Chigi". Lo dice Giovanni Toti al Secolo XIX. "Si elegga un presidente condiviso come arbitro o si utilizzi una risorsa come Draghi, individuando un nuovo assetto di governo. Ci giochiamo un pezzo di futuro della politica italiana", sollecita il governatore della Liguria che poi prosegue sul Quirinale: "La candidatura di Berlusconi non è stata ancora ufficializzata" e "gli ho detto che per stima, affetto e storia può contare sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic (Adnkronos) - Sarebbeil presidente della Repubblica ideale? "Ha tutte le qualità per esserlo" ed è "sicuramente una possibile scelta di grande qualità, dopodiché non basta la qualità ma ci dev'essere la convergenza di tanti partiti e la messa in sicurezza di altre istituzioni,Palazzo Chigi". Lo dice Giovannial Secolo XIX. "Si elegga un presidente condivisoarbitro o si utilizzi una, individuando un nuovo assetto di governo. Ci giochiamo un pezzo di futuro della politica italiana", sollecita il governatore della Liguria che poi prosegue sul: "La candidatura dinon è stata ancora ufficializzata" e "gli ho detto che per stima, affetto e storia può contare sul ...

