Paolo Calissano, la rabbia della sua ultima compagna: "Sciacalli" (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo la drammatica notizia della morte di Paolo Calissano, l'ultima compagna del divo delle fiction si è sfogata su Instagram: "Siete degli Sciacalli". La morte di Paolo Calissano ha lasciato sotto choc tutto il mondo dello spettacolo. In seguito alla diffusione dei dettagli sulla triste notizia, l'ultima compagna accreditata dell'attore genovese, Fabiana Palese, ha attaccato duramente i media. (Instagram)La donna, un'estetista di 43 anni che gestisce un B&B a Roma, si è sfogata sulla sua pagina Instagram pubblicando un eloquente post. "Siete degli Sciacalli – ha scritto – lasciatelo in pace almeno adesso!". Numerosi i messaggi di condoglianze e di supporto in risposta al suo ...

MediasetTgcom24 : Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo Calissano #paolocalissano - Corriere : L'attore Paolo Calissano trovato morto in casa a Roma: nella stanza da letto flaconi di psicofarmaci - davidemaggio : Paolo Calissano è stato trovato morto nella sua casa di Roma. Aveva 54 anni - ilfaroonline : Roma, è morto Paolo Calissano: trovato senza vita nel suo letto - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: L'attore Paolo Calissano trovato morto in casa a Roma. 54 anni, disposta autopsia. Dalle soap alla cronaca giudiziaria #… -