Lo scherzo di Netflix per pubblicizzare ‘Don’t Look Up’ | una cometa colpisce la terra -VIDEO

Advertising

arixcoconut : IL 31 TOLGONO MODERN FAMILY DA NETFLIX AHAHAHHA CHE RIDERE PROPRIO OGGI VOLEVO VEDERLO DI NUOVO scherzo ora piango… - BarbaStramba : Dopo le acclamatissime #serie {che nemmeno @netflix avrebbe mai il coraggio di fare} #FamoloStranoColCovid e… -

Ultime Notizie dalla rete : scherzo Netflix

Chi ha avuto modo di vedere suDon't Look Up, il meraviglioso film di Adam McKay con un cast più stellare di quello di ...una buona fetta della popolazione convinta che sia solo uno, ...Può sembrare unoironico immaginare Adam Sandler come un'icona della moda, ma come per ... ma è anche sicuramente fiero dell'accordo che ha siglato condal 2014. L'attore, infatti, ha ...Trovata geniale di Netflix, che ha lanciato il nuovo film 'Don't look up' con una candid camera. Una cometa colpisce la terra: il video ...I fan continuano a confondere Halle Berry, la star di 007 e X-Men, con Halle Bailey, l'astro nascente protagonista del remake Disney.