Juvenuts | Arthur e Pinsoglio positivi al Covid

(Di venerdì 31 dicembre 2021)sono i due giocatori della Juventus che sono risultatialal tampone che i tesserati hanno fatto al rientro dalla pausa natalizia per ricominciare con gli allenamenti in vista del match contro il Napoli. I due giocatori non sono titolari della formazione di Allegri, ma si tratta comunque assenze che possono destare preoccupazione, così come per un rischio di contagio che può vedere aumentare i casi nei prossimi giorni. IL COMUNICATO SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Juventus, #Arthur e #Pinsoglio positivi al #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Juvenuts Arthur

... al suo posto c'è Morata PRIMO TEMPO 46' si chiude qui il primo tempo di- Malmoe. I ... Per ora è tutto, a fra poco per il secondo tempo 46' sponda di Kean in area per il destro diche ...... al suo posto c'è Morata PRIMO TEMPO 46' si chiude qui il primo tempo di- Malmoe. I ... Per ora è tutto, a fra poco per il secondo tempo 46' sponda di Kean in area per il destro diche ...Due giocatori della Juventus sono risultati positivi al Covid nel tampone che i tesserati hanno fatto al rientro dalla pausa natalizia per ricominciare con gli allenamenti in vista del match contro il ...TORINO - Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell'attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur ...