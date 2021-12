Gf Vip 6 | Barù insofferente ai cazziatoni degli autori | “Che ca**o mi avete chiamato a fare?”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 31 dicembre 2021) L’ingresso didella Gherardesca al Gf Vip 6 ha sicuramente portato una ventata di allegria, ma è pur vero che l’uomo viene spesso ripreso dagliper alcune sue dichiarazioni. Già negli scorsi giorni, il nipote di Costantino della Gherardesca aveva fatto ridere il popolo del web quando si era sbilanciato sul pensiero. Entrato nella Casa del Gf Vip senza troppo entusiasmo,aveva letteralmente confessato di aver già messo in guardia glidella sua vita poco entusiasmante e di non aver nulla da raccontare. Reclutato comunque nel cast del reality,si sta facendo apprezzare per il suo linguaggio diretto e dissacrante, che però spesso non sarebbe apprezzato dagliche, al contrario, spingerebbero anche con lui ...