Draghi vuole andare avanti sul Super Green Pass per tutti i lavoratori (Di venerdì 31 dicembre 2021) avanti sulla strada del Super Green Pass, o meglio dell’obbligo vaccinale, per i lavoratori. Se non tutti, almeno per la gran parte. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella prima riunione del consiglio dei ministri del 2022, probabilmente il 5 gennaio, chiederà di approvare senza più remore il provvedimento che ha già subito un paio di rinvii. Provando a Superare il fronte del no di Lega e Cinque Stelle che si sono messi di traverso, seppur per ragioni opposte. Il consiglio dei ministri di mercoledì, con i veti e le tensioni sul Green Pass rafforzato, ha lasciato strascichi pesanti. Il voto del Quirinale si avvicina e la coalizione che sostiene il governo di unità nazionale appare divisa e disorientata. Ma ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 31 dicembre 2021)sulla strada del, o meglio dell’obbligo vaccinale, per i. Se non, almeno per la gran parte. Il presidente del Consiglio Mario, nella prima riunione del consiglio dei ministri del 2022, probabilmente il 5 gennaio, chiederà di approvare senza più remore il provvedimento che ha già subito un paio di rinvii. Provando aare il fronte del no di Lega e Cinque Stelle che si sono messi di traverso, seppur per ragioni opposte. Il consiglio dei ministri di mercoledì, con i veti e le tensioni sulrafforzato, ha lasciato strascichi pesanti. Il voto del Quirinale si avvicina e la coalizione che sostiene il governo di unità nazionale appare divisa e disorientata. Ma ...

