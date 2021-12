D' Alema invoca un compromesso politico sul Quirinale | frecciatina a Draghi

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Per l’elezione del presidente della Repubblica “bisogna fare in modo che venga fuori una soluzione che riapra il campo della politica, della sovranità della politica, anche se con un”. Lo ha detto Massimo D’nello scambio di auguri di fine anno di Articolo 1, aggiungendo che “dobbiamo riguadagnare il terreno della democrazia politica, a partire dalla elezione del capo dello Stato”. L’ex premier mette un po’ di pepe nelle sue valutazioni sulla corsa al: “L’idea che il presidente del Consiglio si autoelegga capo dello Stato e nomini un alto funzionario del Tesoro al suo posto mi sembra una prospettiva non adeguata per un grande Paese democratico come l’Italia, con rispetto per le persone” dice D’sull’ipotesi di Marioal Colle e Daniele Franco a Palazzo ...

