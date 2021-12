Betty White è morta a pochi giorni dal suo centesimo compleanno (Di venerdì 31 dicembre 2021) Betty White è morta. A pochi giorni dal suo centesimo compleanno, l’icona dello spettacolo americano si è spenta e non poteva farlo se non nella serata più scoppiettante dell’anno, una serata allegra e movimentata come solo lei è stata in tutti questi anni sia sopra che lontano dal palco. Betty White, la star televisiva vincitrice di un Emmy, aveva 99 anni e avrebbe festeggiato il suo centesimo compleanno il 17 gennaio. Si ritiene che l’attrice sia morta giovedì sera nella sua casa di Brentwood. A confermare la sua morte ci ha pensato l’agente e amico intimo di White, Jeff Witjas, che ha Variety ha spiegato: “Anche se Betty stava per compiere 100 ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021). Adal suo, l’icona dello spettacolo americano si è spenta e non poteva farlo se non nella serata più scoppiettante dell’anno, una serata allegra e movimentata come solo lei è stata in tutti questi anni sia sopra che lontano dal palco., la star televisiva vincitrice di un Emmy, aveva 99 anni e avrebbe festeggiato il suoil 17 gennaio. Si ritiene che l’attrice siagiovedì sera nella sua casa di Brentwood. A confermare la sua morte ci ha pensato l’agente e amico intimo di, Jeff Witjas, che ha Variety ha spiegato: “Anche sestava per compiere 100 ...

