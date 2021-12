ATP Cup 2022, prima giornata: programma, orari e ordine di gioco (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tutto pronto a Sydney per la prima giornata dell’ATP Cup 2022, torneo che apre di fatto la nuova stagione subito nella giornata di Capodanno. In programma quattro incontri, due per il gruppo A e altrettanti per il gruppo D: in campo Cile-Spagna e Serbia-Norvegia, oltre ad Argentina-Georgia e Grecia-Polonia. Tra i big subito impegnati quindi Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud, mentre ricordiamo che la Serbia è priva di Novak Djokovic. Il greco se la vedrà subito con Hurkacz, in un match tutto da seguire che rappresenta il piatto forte di giornata. Di seguito il programma dettagliato. L’ordine di gioco di sabato 1 gennaio (orari italiani) Ken Rosewall Arena, mezzanotte: Cile-Spagna Tabilo – Carreno Busta Garin – Bautista ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tutto pronto a Sydney per ladell’ATP Cup, torneo che apre di fatto la nuova stagione subito nelladi Capodanno. Inquattro incontri, due per il gruppo A e altrettanti per il gruppo D: in campo Cile-Spagna e Serbia-Norvegia, oltre ad Argentina-Georgia e Grecia-Polonia. Tra i big subito impegnati quindi Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud, mentre ricordiamo che la Serbia è priva di Novak Djokovic. Il greco se la vedrà subito con Hurkacz, in un match tutto da seguire che rappresenta il piatto forte di. Di seguito ildettagliato. L’didi sabato 1 gennaio (italiani) Ken Rosewall Arena, mezzanotte: Cile-Spagna Tabilo – Carreno Busta Garin – Bautista ...

