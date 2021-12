Ardea | vendevano ‘bombe’ pirotecniche illegali | denunciata coppia di commercianti cinesi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Botti di Capodanno non sicuri e. A poche ore dal nuovo anno, i Carabinieri stanno lavorando e stanno passando al setaccio diverse attività della Capitale (e non solo) per verificare la vendita dei petardi e dei fuochi d’artificio per evitare incidenti, a volte pericolosi stando a quanto accaduto in passato. Nello specifico, a Tor San Lorenzo, i militari della Stazione di Lavinio – Lido di Enea hanno denunciato due cittadini, un uomo di 56 e una donna di 53 anni, titolari di un negozio di casalinghi. Questo perché entrambi sono stati sorpresi a vendere artifizi pirotecnici categoria “F2” aventi peso superiore a 150 mg in assenza di licenza. Ma non solo. I Carabinieri hanno anche sequestrato 13 batterie di fuochi artificiali. Leggi anche: Ciampino, oltre 22.000 botti di Capodannonel negozio: scatta il ...