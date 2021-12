Antonino Cannavacciulo | ecco il costo del suo menù | incredibile!

Leggi su formatonews

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Il famosissimo chefpresenta a tutti il suo men’ per Capodanno: la cifra è incredibileildel suoNon ha bisogno certo di presentazioniche si appresta come tutti a salutare questo 2021. L’amatissimo chef campano per brindare e attendere l’inizio del nuovo anno ha proposto a tutti, nel suo ristorante uncon i fiocchi e di certo non alla portata di tutti.ha sempre realizzato piatti gustosi per il palato, ma anche piacevoli alla vista. Ma cos’ha preparato per Capodanno? Scopriamolo insieme.Cannavacciuolo presenta il suoper il Cenone di Capodanno Prima di ...