We Run Rome annullata causa Covid (Di giovedì 30 dicembre 2021) We Run Rome verso l'annullamento. Il Campidoglio, a quanto si apprende, starebbe predisponendo un'ordinanza per cancellare la maratona We Run Rome di domani. La decisione sulla base della lettera del Servizio di Prevenzione e Salute pubblica della Asl Roma 1, che ha proposto di annullare la maratona We Run Rome, in "considerazione dell'attuale quadro epidemiologico caratterizzata da un rilevantissimo aumento dell'incidenza di nuovi casi Covid in particolare a Roma". L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

