Tarquinia | nel 2021 distribuiti 344 pacchi di generi alimentari alle famiglie in difficoltà

(Di giovedì 30 dicembre 2021)– Nelsono stati consegnati 344didiineconomica, per un valore complessivo di 4673 euro. Sono questi i numeri della distribuzione dei viveri di World medical aid onlus odv. “La consegna deiha cadenza mensile e si svolge nella nostra sede, presso il centro commerciale Top 16 – affermano i volontari dell’associazione -. I nuclei famigliari fragili sono indicati dall’assessorato ai servizi sociali del Comune di. Le persone vengono da noi e ritirano il pacco, composto dadi prima necessità, come pasta, olio, farina, latte a lunga conservazione, tonno, legumi, biscotti, sale, ...

L'anno 2021 sta giungendo al termine ed è tempo di bilanci per la Questura di Viterbo. La provincia di Viterbo conta oltre ...
TARQUINIA - C'è anche Tarquinia tra i comuni ammessi a concorrere all'assegnazione del fondo per il sostegno alle piccole e medie città d'arte e ai borghi per l'anno 2021 previsto dal Governo. Lo stan ...