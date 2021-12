SSC Napoli, bloccata la vendita dei biglietti per tre partite (Di giovedì 30 dicembre 2021) La SSC Napoli ha reso ufficiale, in mattinata, tramite i suoi canali social, il blocco delle vendite dei biglietti per tre delle prossime partite della squadra. I tickets di Sampdoria (Serie A), Fiorentina (Coppa Italia) e Barcellona (Europa League) saranno rimessi in vendita successivamente al nuovo Decreto governativo anti-Covid, che da oggi prevede non più il 75% di capienza possibile negli stadi all’aperto ma il 50%. Di seguito il comunicato. “In ottemperanza alle nuove misure adottate per il contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19 e la conseguente riduzione della capienza degli Stadi al 50%, nelle more del testo definitivo, la SSC Napoli comunica che le vendite relative ai match con Sampdoria e Fiorentina (mini abbonamenti) e con il Barcellona in Europa League sono ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 dicembre 2021) La SSCha reso ufficiale, in mattinata, tramite i suoi canali social, il blocco delle vendite deiper tre delle prossimedella squadra. I tickets di Sampdoria (Serie A), Fiorentina (Coppa Italia) e Barcellona (Europa League) saranno rimessi insuccessivamente al nuovo Decreto governativo anti-Covid, che da oggi prevede non più il 75% di capienza possibile negli stadi all’aperto ma il 50%. Di seguito il comunicato. “In ottemperanza alle nuove misure adottate per il contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19 e la conseguente riduzione della capienza degli Stadi al 50%, nelle more del testo definitivo, la SSCcomunica che le vendite relative ai match con Sampdoria e Fiorentina (mini abbonamenti) e con il Barcellona in Europa League sono ...

