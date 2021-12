Sousa | «Orgoglioso di rappresentare un club dalla grandezza straordinaria come il Flamengo»

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Paulo, nuovo allenatore del, ha parlato presentandosinuovo allenatore delbrasiliano Paulo, nuovo allenatore del, si è presentato così a stampa e tifosi.– «Mi rivolgo alla tifoseria più grande del mondo, sono moltoe soddisfatto diunil. Lavoreremo duro insieme per dare gioie e titoli, per stringere intorno alla squadra i 40 milioni di tifosi. Giocheremo insieme ai nostri sostenitori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Paulo Sousa, addio alla Polonia: ufficiale la firma col Flamengo: L'ex allenatore della Fiorentina si è dimesso dal… - zazoomblog : Flamengo ecco Paulo Sousa: “Orgoglioso di far parte di un club straordinario” - #Flamengo #Paulo #Sousa: #“Orgogli… - sportface2016 : Paulo #Sousa abbraccia il #Flamengo: 'Orgoglioso di far parte di un club straordinario' -

Ultime Notizie dalla rete : Sousa Orgoglioso

Di seguito le parole di, direttamente dal Brasile: ' Mi rivolgo alla tifoseria più grande del mondo, sono moltoe soddisfatto di rappresentare un club dalla grandezza straordinaria ...... Inter e Parma nonchè ex mister della Fiorentina - , sono moltoe soddisfatto di ... Paulo, che ha rescisso il contratto con la Federcalcio polacca, ha firmato fino al 2023. . ari/red 30 ...Paulo Sousa ha rescisso il contratto che lo legava alla Polonia e ha accettato di buon grado l'offerta del Flamengo. L'ex calciatore di Inter e Juventus, nonché successivamente allenatore della Fioren ...Paulo Sousa è il nuovo allenatore del Flamengo: il portoghese, che ha portato la Polonia ai playoff per i Mondiali in Qatar, ha pagato una clausola resci ...