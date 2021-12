Rapallo, incendio in abitazione e soccorso a uomo finito in una scarpata (Di giovedì 30 dicembre 2021) Rapallo – Due gli interventi rilevanti portati a termine tra la notte del 29 e la mattinata del 30 dicembre dalla squadra del distaccamento di Rapallo. Il primo è stato effettuato intorno alle 20.00 del 29 dicembre, a San Maurizio dei Monti. I vigili del fuoco sono stati chiamati per l’incendio di una abitazione di due piani. Appena giunta sul posto la squadra ha cercato gli occupanti della casa, individuando e recuperando il corpo senza vita di un uomo. Le operazioni di spegnimento, che hanno evitato il propagarsi delle fiamme, sono proseguite per alcune ore. Il secondo intervento è stato effettuato nella mattinata del 30 dicembre. La squadra ha prestato soccorso ad un uomo che, per recuperare il proprio cane, è scivolato in una scarpata lungo il ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 dicembre 2021)– Due gli interventi rilevanti portati a termine tra la notte del 29 e la mattinata del 30 dicembre dalla squadra del distaccamento di. Il primo è stato effettuato intorno alle 20.00 del 29 dicembre, a San Maurizio dei Monti. I vigili del fuoco sono stati chiamati per l’di unadi due piani. Appena giunta sul posto la squadra ha cercato gli occupanti della casa, individuando e recuperando il corpo senza vita di un. Le operazioni di spegnimento, che hanno evitato il propagarsi delle fiamme, sono proseguite per alcune ore. Il secondo intervento è stato effettuato nella mattinata del 30 dicembre. La squadra ha prestatoad unche, per recuperare il proprio cane, è scivolato in unalungo il ...

