Quarantena | regole subito in vigore Dal Pass alle Ffp2 | istruzioni per l' uso

Advertising

NicolaPorro : ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa prepar… - meb : Italia in tilt con 80mila positivi al #covid e relativi contatti bloccati a casa. Ma Omicron è meno aggressiva e la… - matteorenzi : Ci sono oltre 70mila contagi. Vanno cambiate le regole per la quarantena. E bisogna pensare a fare più vaccini, non… - infoitinterno : COVID-19. Le nuove regole della quarantena: tutto ciò che c'è da sapere - giusisasdelli : RT @stanzaselvaggia: Gli italiani sono piombati in un gorgo burocratico-sanitario. Un gorgo del quale forse il premier Draghi, nella sua te… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena regole

Ecco tutte le nuove. Chi è vaccinato. Il periodo diin caso di contatto stretto con un positivo non è più obbligatorio per chi è vaccinato con due dosi da meno di 4 mesi,...Ma la campagna vaccinale prosegue, così come le nuovedellaper evitare la paralisi del paese e la nuova stretta sui no vax con l'estensione del green pass rafforzato per altre ...per i non vaccinati continuano a essere valide le attuali regole ovvero la quarantena di 10 giorni. Il super green pass è stato esteso a diverse attività: dal 10 gennaio, fino alla fine dello stato di ...Nuove regole, quarantena azzerata per i contatti stretti vaccinati con il booster. Obbligo di Super green pass su tutti i mezzi di trasporto, per ristoranti all’aperto, alberghi e piscine – Tutte le m ...