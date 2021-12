Pio e Amedeo in condizioni da 'incubo': entrambi positivi al Covid (Di giovedì 30 dicembre 2021) Capodanno catastrofico su Canale 5 a causa del Covid-19. Non c'è altro modo per descriverlo a questo punto. L'ultima giornata di questo 2021 molto complesso si chiuderà nella rete ammiraglia Mediaset con un programma letteralmente martoriato dal virus spaventoso. E la conduttrice Federica Panicucci e il suo team di autori sono così costretti a trovare soluzioni all'ultimo minuto. L'ultima spiacevole sorpresa da questo punto di vista è arrivata poche ore fa da Pio e Amedeo. Anche il duo comico pugliese avrebbe dovuto essere in Musica di Canale 5 a Capodanno, vivendo fino a tarda notte dal Teatro Petruzzelli di Bari (inizialmente avrebbe dovuto essere in Piazza Libertà, ma anche qui la situazione è cambiata a causa del regole del Covid). Tuttavia, qualche ora fa è arrivata una doccia fredda. Secondo varie testate locali, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Capodanno catastrofico su Canale 5 a causa del-19. Non c'è altro modo per descriverlo a questo punto. L'ultima giornata di questo 2021 molto complesso si chiuderà nella rete ammiraglia Mediaset con un programma letteralmente martoriato dal virus spaventoso. E la conduttrice Federica Panicucci e il suo team di autori sono così costretti a trovare soluzioni all'ultimo minuto. L'ultima spiacevole sorpresa da questo punto di vista è arrivata poche ore fa da Pio e. Anche il duo comico pugliese avrebbe dovuto essere in Musica di Canale 5 a Capodanno, vivendo fino a tarda notte dal Teatro Petruzzelli di Bari (inizialmente avrebbe dovuto essere in Piazza Libertà, ma anche qui la situazione è cambiata a causa del regole del). Tuttavia, qualche ora fa è arrivata una doccia fredda. Secondo varie testate locali, ...

IlContiAndrea : Capodanno Canale 5 Annalisa, Atzei, Boomdabash, Casillo, Cedraux, Damante, Roby Facchinetti, Fogli, Gemelli Diversi… - 3cinematographe : #PioeAmedeo si aggiungono all'elenco di artisti costretti ad annullare la partecipazione allo show di Capodanno di… - SaraMemm : @GiusCandela Pio e Amedeo,per dovere di cronaca,hanno un film in uscita il primo dell’anno - AleOriggio : Mil Capodanno di Canale5, Pio e Amedeo in attesa di tampone. Come mi dispiace - Tommy_Rabbit : Gigi D'Alessio, Albano, Pio&Amedeo positivi al Covid non parteciperanno al Capodanno su Ra1. Ma sai che questo 2022 si preannuncia bene? -