Padre spara e uccide la figlia di 16 anni in Ohio: l’avrebbe scambiata per un ladro entrato in casa (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tragedia negli Stati Uniti, dove si è verificato un nuovo incidente domestico che coinvolge armi da fuoco. Viene riportato dalle fonti locali che un Padre avrebbe inavvertitamente ucciso la figlia scambiandola per un ladro. La giovane sarebbe poi morta in ospedale, inutili i soccorsi. figlia di 16 anni uccisa dal Padre in Ohio: la tragedia mercoledì notte Le fonti estere riferiscono che il nuovo caso che sta emergendo internazionalmente è avvenuto nella notte di mercoledì 29 dicembre, attorno alle 4.30 del mattino. È successo a Columbus, nello Stato dell’Ohio, dove una giovane 16enne, Janae Hairston, sarebbe tornata a casa a quell’ora e il Padre l’avrebbe scambiata per un ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tragedia negli Stati Uniti, dove si è verificato un nuovo incidente domestico che coinvolge armi da fuoco. Viene riportato dalle fonti locali che unavrebbe inavvertitamente ucciso lascambiandola per un. La giovane sarebbe poi morta in ospedale, inutili i soccorsi.di 16uccisa dalin: la tragedia mercoledì notte Le fonti estere riferiscono che il nuovo caso che sta emergendo internazionalmente è avvenuto nella notte di mercoledì 29 dicembre, attorno alle 4.30 del mattino. È successo a Columbus, nello Stato dell’, dove una giovane 16enne, Janae Hairston, sarebbe tornata aa quell’ora e ilper un ...

