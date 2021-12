No vax, più over 50 senza nessuna dose nelle regioni in zona gialla e arancione: i dati Gimbe (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quasi 6 milioni di persone in hanno scelto di non vaccinarsi. Tra queste ci sono due milioni di persone che hanno più di 50 anni e quindi rischiano di sviluppare complicanze gravi se contraggono l'... Leggi su leggo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quasi 6 milioni di persone in hanno scelto di non vaccinarsi. Tra queste ci sono due milioni di persone che hanno più di 50 anni e quindi rischiano di sviluppare complicanze gravi se contraggono l'...

Ultime Notizie dalla rete : vax più No vax, più over 50 senza nessuna dose nelle regioni in zona gialla e arancione: i dati Gimbe La Fondazione Gimbe ha stilato un grafico in cui si vede che le regioni con più over 50 non vaccinati sono anche quelle che galleggiano tra zona gialla e zona arancione e che, di conseguenza, hanno i ...

Governo, Draghi avvisa i ministri: 'Dal 5 gennaio stop lavoro per i No Vax' Dal 5 gennaio i No Vax non potranno più recarsi nel proprio luogo di lavoro . Il provvedimento per il momento non è stato ancora messo nero su bianco dal governo , ma solo per dare il tempo alle ...

