Lancio migliore del previsto: la missione del telescopio James Webb durerà il doppio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il merito è stato della precisione del vettore Ariane 5 che lo ha portato nello spazio e della prima manovra correttiva. Il risparmio di carburante consentirà al telescopio di osservare i recessi del cosmo per più di 10 anni contro i 5 previsti.... Leggi su dday (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il merito è stato della precisione del vettore Ariane 5 che lo ha portato nello spazio e della prima manovra correttiva. Il risparmio di carburante consentirà aldi osservare i recessi del cosmo per più di 10 anni contro i 5 previsti....

Advertising

lilk0kie : ricordate quando jin lanciò uno spaghetto al muro perché secondo lui se si attacca è il modo migliore per vedere se… - giuxlouis : @LVTTL3M1X hey vil, spero che tu stia meglio e che passi un bellissimo anno migliore di questo, meriti di essere fe… - IGNitalia : Far Cry 6 Limited e Gold Edition in offerta su Amazon al prezzo migliore dal lancio @IGNitalia - IGNitalia : Ratchet & Clank: Rift Apart è acquistabile su Amazon al prezzo migliore dal lancio @IGNitalia - ormal1969 : @peppobbove @tcarapezza @tozzo82 Parisi ha scelto la soluzione migliore con Empoli là un ragazzo cresce in tutta t… -