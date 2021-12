Juventus, che caos: Allegri lo toglie dal mercato, ma c’è un problema enorme (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo essere stato tolto dal mercato, la speranza è quella di trovare più spazio e mostrare di essere un giocatore da Juventus. Allegri (Lapresse)La Juventus si gode le ultime ore di vacanza prima di tornare, nella giornata di domani, ad allenarsi in vista della sfida contro il Napoli del prossimo sei gennaio. Match che i bianconeri non possono sbagliare; la classifica con il meno tre dai ragazzi di Spalletti e la situazione dei partenopei, tra assenti per la coppa d’Africa e i casi Covid, obbligano Bonucci e compagni ad uscire dallo Stadium con i tre punti. Gennaio sarà il mese della verità per le ambizioni della Juventus considerando i tre scontri diretti nel giro di diciotto giorni. Se la squadra è impegnata in campo con l’obiettivo di risalire la classifica, la società deve pensare al ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo essere stato tolto dal, la speranza è quella di trovare più spazio e mostrare di essere un giocatore da(Lapresse)Lasi gode le ultime ore di vacanza prima di tornare, nella giornata di domani, ad allenarsi in vista della sfida contro il Napoli del prossimo sei gennaio. Match che i bianconeri non possono sbagliare; la classifica con il meno tre dai ragazzi di Spalletti e la situazione dei partenopei, tra assenti per la coppa d’Africa e i casi Covid, obbligano Bonucci e compagni ad uscire dallo Stadium con i tre punti. Gennaio sarà il mese della verità per le ambizioni dellaconsiderando i tre scontri diretti nel giro di diciotto giorni. Se la squadra è impegnata in campo con l’obiettivo di risalire la classifica, la società deve pensare al ...

