Intel vende la sua divisione SSD alla coreana SK Hynix. La nuova società si chiamerà Solidigm

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Si è chiusa la prima parte dell’accordo nato a fine 2020. Per 7 miliardi di dollariha venduto i settori SSD e NAND a SK, compreso uno stabilimento in Cina. Nel 2025 la transazione finale....

Intel ha completato la prima parte della vendita del suo settore NAND e SSD alla società coreana SK Hynix per un pagamento complessivo di 7 miliardi di dollari. L'accordo iniziale è stato ...A quanto pare, al CES 2022, Intel dovrebbe lanciare solo due chipset per la fascia media e bassa dedicati alla famiglia Alder Lake.