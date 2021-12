Covid | boom di contagi 4200 in un giorno in Puglia e 311 nel tarantino

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regionesono raddoppiati in 24 ore: si passa dai 2885 di ieri aicasi di oggi su 93.009 tamponi eseguiti. Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 1.251 Provincia di Bat: 534 Provincia di Brindisi: 514 Provincia di Foggia: 469 Provincia di Lecce: 1.003 Provincia di Taranto: 311 In totale abbiamo 19740 positivi di cui 241 ricoverati non gravi e 30 in terapia intensiva. Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments! first appeared on Tarantini Time.