Capodanno a Napoli, vietati fuochi d’artificio (Di giovedì 30 dicembre 2021) fuochi d’artificio vietati a Napoli il giorno di Capodanno. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza per il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici su tutto il territorio cittadino dalle 16 del 31 dicembre 2021 alle 24 del 1 gennaio 2022. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021)il giorno di. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza per il divieto di utilizzo di, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici su tutto il territorio cittadino dalle 16 del 31 dicembre 2021 alle 24 del 1 gennaio 2022. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Corriere : Capodanno, il sindaco di Napoli vieta i fuochi d’artificio in città: è la prima volta che accade - TeoloMassimo : RT @Corriere: Capodanno, il sindaco di Napoli vieta i fuochi d’artificio in città: è la prima volta che accade - Martina67540144 : RT @mattinodinapoli: Napoli, il sindaco Manfredi vieta i fuochi pirotecnici a Capodanno e il il 1 gennaio - rmont72 : RT @Corriere: Capodanno, il sindaco di Napoli vieta i fuochi d’artificio in città: è la prima volta che accade - BrunellaCalabre : RT @Corriere: Capodanno, il sindaco di Napoli vieta i fuochi d’artificio in città: è la prima volta che accade -