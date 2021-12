Barmasse | dopo le valanghe in cammino verso la Schell Route

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Barmasse dopo

'Al di là di questo piccolo contrattempo, tra le sensazioni di questa prima fase di acclimatamento ci ha colpito la temperatura 'mite' che abbiamo trovato', spiegadal telefono satellitare. '...da dx HerveDavid Gottler e Mike Arnold © Paolo Sartori da sx HerveDavid Gottler e Mike Arnold © Paolo Sartori Orlando Bonseriouna laurea in Lingue e Letterature Straniere ed ...Spedizione invernale Nanga Parbat, gli scalatori al campo base. Sta ufficialmente per iniziare la scalata del Nanga Parbat da parte di Hervé Barmasse, David Goettler e Mike Arnol ...Il valdostano farà cordata con David Gottler, Mikey Arnold e Qudrat Alì. Il team è già in Pakistan. Obiettivo: la salita dell’“impossibile” parete Rupal, mai salita nella stagione fredda ...