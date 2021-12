Arrestato dalla Polizia di Stato un 43enne per furto aggravato (Di giovedì 30 dicembre 2021) Gli uomini della I Sezione Volanti sono intervenuti in via Adro a seguito di segnalazione di un furto in abitazione. Mentre transitavano in Piazza Arcisate, hanno notato un uomo camminare celermente con un computer sotto braccio e che, alla loro vista, si è nascosto dietro i contenitori dell’immondizia probabilmente nel tentativo di eludere un possibile controllo di Polizia. Insospettiti da tale comportamento, i poliziotti hanno fermato e identificato l’uomo, un 43enne romano con vari precedenti di Polizia, che ha mostrato fin da subito un atteggiamento molto nervoso e insofferente al controllo. Gli agenti delle Volanti unitamente a gli uomini del XIV Distretto Primavalle, a seguito di perquisizione personale hanno rinvenuto indosso allo stesso, una pinza, cacciaviti di diverse dimensioni oltre al computer ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Gli uomini della I Sezione Volanti sono intervenuti in via Adro a seguito di segnalazione di unin abitazione. Mentre transitavano in Piazza Arcisate, hanno notato un uomo camminare celermente con un computer sotto braccio e che, alla loro vista, si è nascosto dietro i contenitori dell’immondizia probabilmente nel tentativo di eludere un possibile controllo di. Insospettiti da tale comportamento, i poliziotti hanno fermato e identificato l’uomo, unromano con vari precedenti di, che ha mostrato fin da subito un atteggiamento molto nervoso e insofferente al controllo. Gli agenti delle Volanti unitamente a gli uomini del XIV Distretto Primavalle, a seguito di perquisizione personale hanno rinvenuto indosso allo stesso, una pinza, cacciaviti di diverse dimensioni oltre al computer ...

