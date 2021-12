Amici 21 | il daytime del 2022 potrebbe raddoppiare | i dettagli

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 30 dicembre 2021) LE NOVITÀ DELLA MESSA IN ONDADEL TALENT DI MARIA DE FILIPPI La ventunesima edizione di, dopo la pausa natalizia ripartirà con la messa in onda ad inizio Gennaio. La striscia pomeridianaavere un doppio appuntamento. LEGGI ANCHE21, quando avrà inizio la messa in onda dopo la pausa natalizia? Alcuni rumors del web ipotizzano che quando ricominceranno le registrazioni delle puntate, ci sarà un’altra novità. Difatti, prima della fase del serale,va in onda per ben sei giorni a settimana. La domenica va in onda la puntata registrata negli Studi Elios, mentre dal lunedì al venerdì va in onda su Canale 5 alle ore 16.10, la fascia pomeridiana che racconta la vita in casetta degli allievi e delle allieve della scuola di Maria De Filippi. A quanto pare, sembra che per il ...