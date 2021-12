Aifa, via libera al farmaco anti-Covid da prendere in casa: sarà distribuito dal 4 gennaio (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera al molnupiravir, il primo farmaco anti-Covid che può essere preso in casa. La pillola, realizzata dal colosso americano Merck in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics, inizierà a essere distribuita in Italia a partire dal 4 gennaio. Il molnupiravir (noto anche con il nome commerciale di Lagevrio) potrà essere somministrato ai pazienti di età superiore a 18 anni affetti da una forma “lieve-moderata” di Covid-19, con fattori di rischio che facciano temere un peggioramento della malattia. L’utilizzo è indicato entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi mentre il trattamento, che consiste nell’assunzione di 4 compresse da 200 mg 2 volte al giorno, ha una durata di 5 ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Agenzia italiana del) ha dato il viaal molnupiravir, il primoche può essere preso in. La pillola, realizzata dal colosso americano Merck in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics, inizierà a essere distribuita in Italia a partire dal 4. Il molnupiravir (noto anche con il nome commerciale di Lagevrio) potrà essere somministrato ai pazienti di età superiore a 18 anni affetti da una forma “lieve-moderata” di-19, con fattori di rischio che facciano temere un peggioramento della malattia. L’utilizzo è indicato entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi mentre il trattamento, che consiste nell’assunzione di 4 compresse da 200 mg 2 volte al giorno, ha una durata di 5 ...

