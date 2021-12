A che ora esce Cobra Kai 4 su Netflix (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sta per fare il suo debutto su Netflix con l'attesissima quarta stagione: è Cobra Kai, la serie Netflix che riporta sul piccolo schermo la storia di Karate Kid. Ambientata 30 anni dopo quanto accaduto al... Leggi su today (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sta per fare il suo debutto sucon l'attesissima quarta stagione: èKai, la serieche riporta sul piccolo schermo la storia di Karate Kid. Ambientata 30 anni dopo quanto accaduto al...

Advertising

GassmanGassmann : L’80% degli ospedalizzati sono NON vaccinati. Il 10% degli italiani occupa l’80% dei posti in ospedale. Io penso ch… - CottarelliCPI : Da tempo dicevo che la ripresa economica era forte e che la principale incognita restava una variante Covid in qual… - pfmajorino : In #Lombardia il caos continua. Ma c'è sempre chi sta meglio degli altri. Si tratta dei privati che fanno soldi sul… - Brigante1959 : RT @la_zoth: Si apprende (eheh) ora che domani sera non andremo più a casa di amici perché il marito di lei, vaccinato, è positivo, e anche… - Santuz15 : RT @87miste: Io me lo ricordo quando eravate i vicini che denunciavano le feste in casa e ora siete i vicini che partecipano alle feste in… -