Sudafrica | - 35% di contagi in una settimana

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il, da dove la variante Omicron è partita, ha registrato un calo didi circa il 40%. A riportarlo sono tutti i quotidiani locali e internazionali, precisando che la media degli ultimi sette giorni per le nuove infezioni è crollata del 35%, da un massimo storico di 23.000 casi ai 15.000 di questi giorni. “Dovremmo interpretare i dati dalcon molta cautela. Siamo agli inizi e la pratica della salute pubblica e’ locale - ha affermato John Nkengasong, direttore del CDC per l’Africa - questi dati confermano ciò che gli scienziati inaffermano da alcune settimane, che questa e’ una variante più trasmissibile, che rende le persone più propense a prenderla, ma che i sintomi e l’impatto sono meno gravi”, ha commentato Jamie Jenkins, ex capo dell’analisi sanitaria presso l’Office for ...

Advertising

mirabuccia_ : RT @actarus1070: Il Sudafrica sta uscendo dall'ondata della famigerata Omicron con solo il 35% di #vaccinati e senza aver avuto molte vitti… - fabriziox23 : RT @actarus1070: Il Sudafrica sta uscendo dall'ondata della famigerata Omicron con solo il 35% di #vaccinati e senza aver avuto molte vitti… - actarus1070 : Il Sudafrica sta uscendo dall'ondata della famigerata Omicron con solo il 35% di #vaccinati e senza aver avuto molt… - ChicoCayetano : RT @lofioramonti: #COVID: gli ultimi dati dal #Sudafrica indicano che gli infetti con #Omicron hanno un rischio di ospedalizzazione più bas… - alexfuse : @nigroa08 @gius_saffioti Anche, il fattore 10x milder che si vede in Sudafrica è dovuto in parte a quello. Fattore… -

Ultime Notizie dalla rete : Sudafrica 35%

Trend-online.com

...che la media degli ultimi sette giorni per le nuove infezioni è crollata del%, da un massimo storico di 23mila casi ai 15mila di questi giorni. "Dovremmo interpretare i dati dalcon ...Ma essa scende al% per Pfizer e al 45% per Moderna dopo dieci settimane. Numeri che in Gran ... Quando la variante è stata rilevata inall'inizio di dicembre era presente una media di 10.Il Sudafrica, da dove la variante Omicron è partita, ha registrato un calo di contagi di circa il 40%. A riportarlo sono tutti i quotidiani locali e internazionali, precisando che la media degli ultim ...Aggiungendo in calce: «Ps: dopo neanche 24 ore dalle parole commosse – conclude il leader di SI – ecco un nuovo attacco contro i migranti. Pur di dire qualcosa vagamente di sinistra, Fratoianni s’atta ...