“Sei peggio di Alex Belli”: Soleil e le accuse sui piedi puzzolenti, scoppia la rivolta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una nuova polemica corre veloce e vede coinvolti ancora l’attore Alex Belli e la gieffina Soleil Sorge: paragone inaccettabile Alex Belli al GF Vip (screenshot Twitter)Nella casa del Grande Fratello Vip sembra aleggiare ancora l’ombra dell’attore Alex Belli nonostante la squalifica di ormai due settimane fa. Non solo si continua a parlare di lui a causa delle sue incursioni a distanza, ma anche per un paragone poco carino che vede coinvolta sia l’influencer Solei Sorge che l’imprenditore Alessandro Basciano. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “È tutta una finta”: Giucas Casella fa saltare il banco, il segreto è svelato Questi ha fatto il suo ingresso in casa solo una settimana fa ma ha già cambiato gli equilibri interni alla casa più spiata d’Italia. Prima la ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una nuova polemica corre veloce e vede coinvolti ancora l’attoree la gieffinaSorge: paragone inaccettabileal GF Vip (screenshot Twitter)Nella casa del Grande Fratello Vip sembra aleggiare ancora l’ombra dell’attorenonostante la squalifica di ormai due settimane fa. Non solo si continua a parlare di lui a causa delle sue incursioni a distanza, ma anche per un paragone poco carino che vede coinvolta sia l’influencer Solei Sorge che l’imprenditore Alessandro Basciano. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “È tutta una finta”: Giucas Casella fa saltare il banco, il segreto è svelato Questi ha fatto il suo ingresso in casa solo una settimana fa ma ha già cambiato gli equilibri interni alla casa più spiata d’Italia. Prima la ...

