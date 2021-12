Roma | botti e fuochi d’artificio vietati fino al 6 gennaio 2022 | approvata la mozione

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)– Nella Capitale nientedal 31 dicembre 2021 al 6. E’ statain Aula ladi Europa Verde che impegna il sindaco Gualtieri a emanare un’ordinanza per il divieto all’uso dei. “Un atto che ha visto il consenso totale dell’aula e che non sarebbe stato adottato senza il nostro intervento – si legge in una nota a di Nando Bonessio, consigliere capitolino, e Guglielmo Calcerano, portavoce provinciale di Europa Verde, che così proseguono –. Abbiamo in questo modo evitato inutili e dannosi stress fisici agli animali domestici e risposto alle indicazioni della LIPU per sventare un’altra strage di storni in città. “Una misura per la sicurezza della città e per cercare di diminuire il numero di incidenti. Ma il nostro impegno va oltre. ...