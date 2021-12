Putin e Biden preparano un scambio di prigionieri? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’amministrazione statunitense è tornata a chiedere a gran voce il rilascio “incondizionato e immediato” degli ex Marine Paul Whelan, 51 anni, e Trevor Reed, 30, sotto “ingiusta detenzione” in Russia. È stato uno dei temi al centro dell’incontro di inizio dicembre, a Stoccolma, a margine della ministeriale Osce, tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministero degli Esteri russo Sergey Lavrov, con il primo che ha “sottolineato” al secondo “la priorità” che Washington attribuisce al rilascio immediato. Negli ultimi giorni, dopo gli incontri tra le famiglie di alcuni ostaggi americani e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan riportati da Axios.com, anche Ned Price, portavoce del dipartimento di Stato, è tornato sul tema. Immediata la risposta russa. La diplomazia di Mosca ha voluto “ricordare” al dipartimento di Stato che “a differenza dei russi, che ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’amministrazione statunitense è tornata a chiedere a gran voce il rilascio “incondizionato e immediato” degli ex Marine Paul Whelan, 51 anni, e Trevor Reed, 30, sotto “ingiusta detenzione” in Russia. È stato uno dei temi al centro dell’incontro di inizio dicembre, a Stoccolma, a margine della ministeriale Osce, tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministero degli Esteri russo Sergey Lavrov, con il primo che ha “sottolineato” al secondo “la priorità” che Washington attribuisce al rilascio immediato. Negli ultimi giorni, dopo gli incontri tra le famiglie di alcuni ostaggi americani e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan riportati da Axios.com, anche Ned Price, portavoce del dipartimento di Stato, è tornato sul tema. Immediata la risposta russa. La diplomazia di Mosca ha voluto “ricordare” al dipartimento di Stato che “a differenza dei russi, che ...

