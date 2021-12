Premio “Inventiamo una banconota” 2021/22, 10 mila euro ai vincitori. Domande entro 18 febbraio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche per il corrente anno scolastico la Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione, istituiscono il Premio “Inventiamo una banconota”, rivolto alle scuole italiane in territorio nazionale e all’estero, statali e paritarie. Per l’anno scolastico 2021-2022, il tema del Premio è “Un nuovo inizio: ripartire attraverso l’economia”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche per il corrente anno scolastico la Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione, istituiscono iluna”, rivolto alle scuole italiane in territorio nazionale e all’estero, statali e paritarie. Per l’anno scolastico-2022, il tema delè “Un nuovo inizio: ripartire attraverso l’economia”. L'articolo .

